Arthur do Val decide se afastar do MBL, se diz chateado com Moro e vê cassação como exagero

Arthur, que retirou sua pré-candidatura ao Governo de São Paulo, disse ainda que não pensou sobre seu futuro político e que, no momento, só está preocupado com o fim do seu namoro.

Em conversa com a reportagem , o deputado estadual Arthur do Val (Podemos) afirmou que irá se afastar do MBL (Movimento Brasil Livre) e se defendeu de uma possível cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Pergunta: Quando o sr. ficou sabendo do vazamento dos áudios?





Arthur do Val: Eu estava entrando no voo, de Viena para Frankfurt. Liguei no wifi do aeroporto e ligou uma pessoa querendo confirmar a autenticidade do áudio. Só que eu estava entrando no voo e perdi o wifi. Fiquei duas horas no voo. Só que quando eu saí desse voo, nós já saímos atrasados para o outro. Tinha que ter um atestado da Anvisa [declaração sobre Covid], que eu não tinha. Eu tive que entrar na internet pra pegar e preencher. Quando entrei na internet, meu celular, assim, parecia uma enxurrada de mensagem. Então foram 30 segundos que eu tive para dar uma olhadinha no que tinha acontecido e entrar no no segundo voo. Quando eu entrei, perdi o sinal.

Continua depois da publicidade



Imagina, eu fiquei dentro do voo, sem sinal, olhando aquela enxurrada de mensagens no WhatsApp dizendo 'acabou'. Jornalista me perguntando. Nossa, foi o pior dia da minha vida.