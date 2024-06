Assédio eleitoral é tema de seminário no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

O assédio eleitoral será tema de um seminário, na próxima quinta-feira (27), na sede do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), em Curitiba.





O evento, em formato híbrido, é voltado a empregadores, empregados, representantes de sindicatos laborais e patronais, advogados, acadêmicos, servidores públicos e demais interessados na temática.



As inscrições, gratuitas e limitadas (no caso das participações presenciais), podem ser feitas até o dia 26 de junho pelo link .







A atividade é uma realização conjunta do MPT-PR (Ministério Público do Trabalho), TRE-PR, TRT-PR (Tribunal Regional do Trabalho no Paraná, PRE-PR (Procuradoria Regional Eleitoral), MPPR (Ministério Público do Estado do Paraná), OAB-PR (Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Paraná) e UFPR (Universidade Federal do Paraná).







O evento propiciará, por meio de exposição e debates, a reflexão sobre a importância da conscientização e do combate ao assédio eleitoral no ambiente de trabalho. O seminário contará com aula magna proferida pelo representante da Justiça do Trabalho no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) Guilherme Guimarães Feliciano seguida de debate com representantes das instituições envolvidas.





