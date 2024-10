Assembleia Legislativa abre Semana da Pessoa Idosa com palestra sobre golpes

Golpe do boleto falso, golpe do WhatsApp, do presente, da falsa central de banco, da troca do cartão e tantas outras modalidades fizeram o Brasil registrar um golpe a cada 16 segundos em 2023, causando prejuízo e transtornos diversas às vítimas, muitas delas idosas.





E foi para esse público que a Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) organizou uma palestra de orientação para ajudar escapar deste tipo de crime.



Com diversos exemplos, a coordenadora do Procon-PR (Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Paraná), Claudia Silvano, deu muitas dicas aos presentes no Plenarinho da Casa de Leis.





O evento aconteceu terça-feira (1), no Dia Mundial e Nacional da Pessoa Idosa, abriu a programação da Assembleia Legislativa referente à Semana da Pessoa Idosa. As atividades continuam até sexta-feira (4) com o Curso Básico do Uso do Celular.

“Seja a pessoa desconfiada de tudo. Tenham sempre em mente uma pergunta: mas isso faz sentido? Faz sentido o banco me ligar dizendo que vai um funcionário na minha casa buscar um cartão? E a esse tipo de coisa que a gente tem de estar atento, porque a maior arma que temos é a informação”, afirmou Claudia Silvano.





“Todo mundo está propenso a cair, a bandidagem é muito esperta, muito sofisticada. Os golpistas se utilizam de uma técnica chamada engenharia social, que é a arte de enganar”, acrescentou.

GOLPES NA INTERNET





Claudia Silvano apresentou dados sobre o crescimento de 360% dos golpes desde 2018 no país, especialmente após o isolamento imposto pela pandemia, quando os criminosos trocaram as ruas pelos meios digitas.





Ela anda detalhou as táticas usadas pelos golpistas, além de sugerir dicas de proteção. Entre elas, ligar sempre para a pessoa que pede um Pix ou o pagamento de uma conta, para verificar a veracidade do pedido. Outra é fazer uma marcação ou colocar um adesivo nos cartões bancários para evitar a troca ao usá-los em grandes eventos.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: