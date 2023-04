Assembleia Legislativa do Paraná se instala na ExpoLondrina até o sábado

A Assembleia Itinerante, lançada pela Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), foi aberta oficialmente nesta quarta-feira (12) na ExpoLondrina (Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina). A proposta, que vai rodar os principais municípios do interior do Estado levando o trabalho do Legislativo aos grandes eventos populares do Paraná, tem o objetivo de aproximar a população das ações parlamentares.







Nesta quarta-feira (12), a Assembleia promove, por meio das Comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Educação, a audiência pública “Como proteger nossas escolas: estratégias de prevenção e enfrentamento”. O debate ocorre a partir das 19h no Auditório Pensando Fora da Caixa.

Na quinta-feira (13), o Poder Legislativo promove outro grande evento aberto ao público, a partir das 19h, no recinto José Garcia Molina, para receber as reivindicações da população e homenagear personalidades da região.





A Assembleia recebe a sociedade até o sábado (15), no Parque de Exposições Governador Ney Braga, em Londrina.