Assembleia Legislativa recebe oito mil sugestões de paranaenses para orçamento

Com uma massiva colaboração da população paranaense, a Assembleia Legislativa do Paraná recebeu cerca de oito mil contribuições para a elaboração do orçamento do Estado, com sugestões de investimentos, obras e destinação de recursos.





Os números foram anunciados nesta segunda-feira (2) pelo presidente do Poder Legislativo, deputado Ademar Traiano (PSD).

Com R$ 78,7 bilhões previstos para 2025, um aumento de 15% em relação ao ano anterior, o projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) e o orçamento participativo estão sendo debatidos pela Assembleia com representantes do governo, de órgãos estaduais e de entidades da sociedade civil organizada.





As reivindicações da população foram entregues ao presidente da Comissão de Orçamento, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), e ao relator do orçamento, deputado Evandro Araújo (PSD). A Comissão de Orçamento irá analisar as propostas, que poderão ser transformadas em emendas parlamentares incorporadas ao orçamento do próximo ano.

“A Assembleia Legislativa convocou todos os paranaenses para dar sugestões na Lei Orçamentária Anual, com o Programa Orçamento da Gente, e o resultado foi histórico. Recebemos sugestões de todas as regiões do Paraná. Fizemos uma ampla campanha convidando a população a participar e as sugestões foram enviadas através do site da Assembleia. Nós, como representantes escolhidos pela população, ao criarmos o programa Orçamento da Gente, estamos exercendo nosso papel de abrir espaço para que todos os paranaenses tenham voz e possam participar das decisões do governo, indicando onde e como deve ser aplicado o dinheiro público”, disse o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano.





REIVINDICAÇÕES

As principais reivindicações e demandas externadas pela população estão distribuídas em áreas como educação, infraestrutura, saúde, segurança pública, agricultura, turismo e lazer. As sugestões são feitas por pessoas de todas as regiões do Estado, de cidades maiores, como Maringá e Cascavel, ou municípios menores, como Guaraqueçaba ou Cantagalo.





A duplicação de diversos trechos da PR-323 em diferentes municípios é uma das sugestões registradas no documento. Entre os argumentos está o de que a melhoria da infraestrutura vai incentivar a indústria, o comércio, o turismo e a mobilidade, fomentando o progresso nas localidades aonde a duplicação ocorrer.





Outra obra de infraestrutura bastante citada é a implantação de terceiras faixas em trechos das rodovias BR-376 e BR-277, principalmente entre Curitiba e Ponta Grossa. A contração de trincheiras na ligação entre Maringá e o distrito de Iguatemi também está entre as citações.





