Barbosa fala em ‘armação’ e vai recorrer após perder no TRE

O ex-prefeito Barbosa Neto (PDT), que disputa a Prefeitura de Londrina, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (3) e falou sobre a decisão do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) de manter o indeferimento da sua candidatura. Os desembargadores, por unanimidade, acompanharam na quarta (2) a sentença da 42ª ZE (Zona Eleitoral) de Londrina.





Questionado sobre o impacto da decisão do TRE-PR, Barbosa afirmou que “vai ser bom para nós, porque fazemos do negativo, positivo”. O candidato aproveitou para criticar a imprensa e disse que seus votos serão válidos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Se a minha candidatura fosse negada pela Justiça, eles determinariam que meu nome fosse retirado das urnas. Isso não aconteceu, meu nome está nas urnas”, diz o ex-prefeito. A Justiça Eleitoral já finalizou a lacração das urnas eletrônicas e nenhuma informação pode ser adicionada ou retirada dos equipamentos até o dia do pleito - mesmo por decisão judicial ou desistência de um postulante a cargo eletivo, por exemplo.





Barbosa alegou ser vítima de uma “armação”. “Eu não faço conchavos, não sou do Tribunal de Justiça, não tenho amigos em qualquer lugar. O que nós temos é a verdade, e a verdade está nos autos, para quem quiser ler e entender”, afirma. “Já fui inocentado na esfera criminal”, lembrou, se referindo ao caso do curso de formação da GM (Guarda Municipal), cuja condenação acabou gerando o indeferimento da candidatura.

Publicidade





“O meu voto é válido, é normal, a campanha continua, isso dá um gás ainda maior para nós, porque está havendo injustiça, perseguição. Um Tribunal que está contaminado, porque não conseguiu entender. No TSE isso é revertido e até dentro do Tribunal de Justiça”, dispara o candidato. “Eu luto contra o governo do Estado, contra o governo municipal, federal, é uma luta desigual. Eu tenho o segundo menor tempo na campanha, o menor orçamento.”





O candidato garantiu que não é um "irresponsável" e que tem legitimidade para disputar o pleito.





O advogado Roberney Bispo, que representa Barbosa, afirma que já foi providenciado recurso contra a decisão do TRE-PR. “Estamos com uma expectativa muito grande para o deferimento e continuidade da candidatura do Barbosa Neto”, avalia o defensor, que reconhece que um julgamento no TSE deve ficar para depois das eleições.