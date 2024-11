Barroso diz que país esteve perto do inimaginável, sobre plano de golpe e morte de Lula, Alckmin e Moraes

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta terça-feira (19) que o Brasil esteve perto do inimaginável. O ministro comentou a operação da Polícia Federal contra militares suspeitos de planejar um golpe de Estado em 2022 para impedir a posse do presidente Lula (PT).





"As investigações ainda estão em curso. Mas tudo sugere que estivemos mais perto do que imaginávamos do inimaginável. O que é possível dizer neste momento é que o golpismo, o atentado contra as instituições ou contra os agentes públicos que as integram nada tem a ver com ideologia ou opções políticas", afirmou.

O comentário foi feito durante sessão do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), como uma nota institucional. De acordo com o ministro, as notícias são estarrecedoras.





"É preciso empurrar para a margem da historia comportamentos como esses que estão sendo noticiados pela imprensa e que são uma desonra para o país. Felizmente nós já superamos os ciclos do atraso e dessas quarteladas e dessa visão antidemocrática de não suportar que alguém que pensa diferente tenha sido eleito", disse.





A operação desta terça-feira foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e mirou um general da reserva, um policial federal e militares com formação nas forças especiais, os chamados "kids pretos".