Belinati sanciona lei que aumenta salários de secretários e vice de Tiago Amaral

Após muita especulação - e expectativa da gestão que assume a prefeitura no dia 1º -, o prefeito Marcelo Belinati (PP) sancionou no final da tarde desta terça-feira (31), último dia de mandato, o projeto de lei que aumenta a partir de 2025 os salários dos secretários municipais e do vice-prefeito de R$ 14,4 mil e R$ 9,1 mil, respectivamente, para R$ 21,9 mil. O projeto havia sido aprovado na Câmara de Vereadores há cerca de duas semanas e desde então vinha sendo analisado pela atual administração. Em entrevistas recentes, Belinati despistou sobre qual seria a decisão e frisou que seria técnica.





O texto prevendo o vultoso acréscimo nos vencimentos foi construído pela equipe de Tiago Amaral, inclusive, com a presença do prefeito eleito no Legislativo pedindo o consentimento dos parlamentares com a medida, que teve a anuência da Mesa Diretora. Entre os articuladores da iniciativa na Casa também estava o advogado Fábio Turetta, que seria o procurador-geral da cidade, porém, na segunda-feira (30) anunciou o declínio da função após vir à tona na FOLHA que responde a um processo na Justiça por suposto estelionato contra uma empresa há mais de dez anos.

Na defesa do projeto, Amaral afirmou a necessidade de uma remuneração melhor para atrair nomes qualificados para o primeiro escalão municipal. Outro argumento foi a diferença - para menos no caso de Londrina - dos valores se comparado com outras cidades do mesmo porte. O chefe do Executivo vai seguir recebendo R$ 24,3 mil. A cerimônia de posse do prefeito eleito e do vice, Junior Santos Rosa (PL), acontece às 18h desta quarta-feira, no prédio da Câmara. Até agora foram confirmados 14 secretários e diretores de companhias ou empresas públicas.