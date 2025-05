Boca Aberta contesta acusação de 'gasto ilícito' em campanha eleitoral de 2022

O ex-deputado federal Emerson Miguel Petriv, o Boca Aberta, procurou a FOLHA para afirmar que, na campanha de 2022, não houve gasto ilícito de recursos do Fundo Eleitoral por membros de sua família. Essa foi uma das acusações de uma AIJE (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) ajuizada pelo vereador curitibano João Bettega (União). O relator do processo, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, votou por tornar os políticos inelegíveis e foi acompanhado pelos outros desembargadores do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) em um acórdão.





Além do ex-deputado, a ex-vereadora de Londrina Marly de Fátima Ribeiro, a Mara Boca Aberta, e o ex-deputado estadual Matheus Viniccius Ribeiro Petriv, o Boca Aberta Jr, também foram condenados à inelegibilidade até 2030. Cabe recurso ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).





No centro da polêmica está o que a acusação chama de “inexistente” candidatura de Boca Aberta ao Senado em 2022, pois o partido Agir, ao qual Petriv estava filiado à época, optou por não lançar candidato ao cargo. Boca Aberta diz que tinha autorização para fazer campanha enquanto sua situação era discutida na Justiça Eleitoral.

Mara, que concorreu a deputada federal, e Boca Aberta Jr., que concorreu à Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), teriam feito materiais de campanha divulgando e usando Petriv para se impulsionar no pleito - inclusive constando seu número de urna. As acusações são de abuso de poder econômico, gasto ilícito de campanha e uso indevido dos meios de comunicação social, o que a família nega.





À reportagem, Boca Aberta afirma que as contas da campanha de Mara Boca Aberta em 2022 foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Ele também diz que tinha autorização para fazer campanha e que não houve irregularidade no período.





“Nós fomos condenados à inelegibilidade, que vai ter efeito suspensivo, porque o primeiro grau é Curitiba e o segundo é Brasília”, sublinha. “Na matéria [publicada por esta FOLHA] está que nós fomos condenados por gastos ilícitos, e não foi nada disso. Nós não fomos condenados a devolver dinheiro. Se for ilícito, eu tenho que devolver o dinheiro. Cadê a sentença?”





O ex-deputado também garante que a família Boca Aberta vai recorrer da decisão de inelegibilidade.