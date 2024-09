Boca Aberta tem candidatura a prefeito indeferida em Ibiporã

O ex-deputado federal Emerson Miguel Petriv, o Boca Aberta (PMB), teve sua candidatura a prefeito de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) indeferida pela juíza Camila Covolo de Carvalho no último dia 15 de setembro. A decisão foi no âmbito da 80ª ZE (Zona Eleitoral) de Ibiporã e cabe recurso ao TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná).







O MPE (Ministério Público Eleitoral) apresentou ação de impugnação de registro de candidatura e dois dos quatro fundamentos apresentados foram acatados pela magistrada: condenação criminal por órgão judicial colegiado sem concessão de medida cautelar de efeito suspensivo e perda do mandato de vereador.

Petriv foi eleito vereador de Londrina em 2016 e, em 2017, foi cassado após ser acusado de quebra de decoro parlamentar. Ele foi eleito deputado federal em 2018, mas perdeu o mandato em 2021, ainda por efeito da cassação de 2017.





O promotor Thiago Gevaerd Cava também sustentou que Boca Aberta não está quite com a Justiça Eleitoral, o que não foi reconhecido pela magistrada. A outra condenação citada pelo MPE trata-se de infração de menor potencial ofensivo, segundo a juíza, o que não causa inelegibilidade.

Na decisão, Carvalho ainda aponta que o candidato "não instruiu o pedido de registro de candidatura com as certidões criminais para fins eleitorais expedidas pela Justiça Federal" e "forneceu fotografia em desconformidade [...] e, até o momento, não a regularizou".





CANDIDATO VAI RECORRER





Boca Aberta afirma que essa é “mais uma decisão fake news”.





