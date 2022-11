Bolsonaro cogita sair do país para não passar faixa presidencial para Lula

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem dito a aliados que poderá viajar para fora do país para não passar a faixa para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cerimônia de posse, em 1º de janeiro.



O atual mandatário vê na saída do território a solução para deixar para seu vice, Hamilton Mourão, a tarefa de participar da solenidade, como presidente interino. Mourão foi eleito para o Senado pelo Rio Grande do Sul, vaga que assume em fevereiro.

Publicidade

Publicidade



O motivo para a atitude de Bolsonaro é a revolta com o que encara como desigualdade de condições de disputa entre ele e Lula, especialmente devido a decisões da Justiça eleitoral.



Mourão disse a jornalistas na terça-feira (1º) que tem "quase certeza de que o presidente vai" passar a faixa para o petista.

Publicidade

Publicidade



Durante a campanha, Lula disse que Bolsonaro entregaria a faixa para ele.



"Ele pode gastar o que ele quiser, está dado. O destino do Bolsonaro está traçado: ele vai ter que ter humildade e, no dia primeiro de janeiro, entregar a faixa", afirmou Lula, em entrevista antes de ato de campanha no Recife.



O único exemplo recente de presidente que não passou a faixa para o sucessor foi o de João Figueiredo, que foi substituído na Presidência por José Sarney.