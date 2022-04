Bolsonaro concede indulto a deputado federal Daniel Silveira

O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou na quinta-feira (21) o decreto que dá indulto ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a oito anos e nove meses de prisão por crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes e coação no curso do processo.

O anúncio foi feito por meio de live nas redes sociais do presidente. O decreto foi publicado logo em seguida da transmissão, em edição extra do Diário Oficial da União.

Na leitura do documento, Bolsonaro cita “a prerrogativa presidencial para concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado democrático de direito” e que “a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações”.





“Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022 no âmbito da Ação Penal nº 1.044 a pena de oito anos e nove meses de reclusão em regime inicial fechado”, destacou.





“A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. Conforme o presidente, o indulto inclui as penas privativas de liberdade, multa e restritivas de direitos.

Em sua live semanal, depois do anúncio, Bolsonaro citou que o assunto está pacificado. "É um direito do presidente da República conceder a graça e toda a fundamentação dessa graça está julgada em jurisprudências do próprio senhor ministro Alexandre de Moraes. Portanto, repito: o decreto é constitucional e será cumprido."