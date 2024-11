Bolsonaro e aliados se apegam a tese de perseguição contra investigação de golpe

Após ser indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), filhos e correligionários classificaram o inquérito como uma forma de perseguição política.



Nos últimos dias, Bolsonaro contou com antigos aliados para minimizar a solidez das investigações -tanto a que provocou o indiciamento quanto a que levou à prisão de militares suspeitos de planejar a morte de Lula (PT) em 2022.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por exemplo, tem compartilhado vídeos insinuando atuação de Lula por trás das investigações.



Em um deles, visto mais de 100 mil vezes no X (antigo Twitter), publicou trechos de entrevista na qual o atual presidente diz que o adversário "não tem nenhuma chance de voltar à Presidência da República".

Publicidade



Eduardo e Carlos Bolsonaro também questionaram os inquéritos, assim como o ex-ministro Walter Braga Netto, também indiciado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-vice presidente e hoje senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e o líder da oposição no Senado e secretário-geral do PL, Rogério Marinho (RN).

Veja o que foi dito por Bolsonaro e seus apoiadores até aqui:



'PF DE MORAES'



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes foi alvo da primeira declaração pública de Bolsonaro após o indiciamento na quinta-feira (21). O ex-presidente acusou o magistrado de fazer "tudo o que não diz a lei". "É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar", disse.

Publicidade



No sábado (23), o ex-presidente disse que a prisão preventiva dos quatro oficiais suspeitos de tramar a morte de autoridades não tinha respaldo legal e que as acusações de golpe de Estado pela Polícia Federal são absurdas, se referindo a Moraes como ditador.



"É uma coisa absurda essa história do golpe. Vai dar golpe com um general da reserva e quatro oficiais superiores? Pelo amor de Deus. Quem estava coordenando isso? Cadê a tropa? Cadê as Forças Armadas? Poxa, pelo amor de Deus. Não fique botando chifre em cabeça de cavalo."

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em rede social, se referiu à polícia como "PF de Moraes".

Publicidade





'TESE FANTASIOSA'



Ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro, general Braga Netto compartilhou um comunicado de seus advogados em um post em rede social dizendo haver uma ilação e suposição fora do contexto do inquérito legal.

Publicidade



"Nunca se tratou de golpe, e muito menos de plano de assassinar alguém. Agora parte da imprensa surge com essa tese fantasiosa e absurda de 'golpe dentro do golpe'. Haja criatividade", escreveu no sábado (23).



As menções a "criatividade" são uma referência a diálogo entre assessores de Moraes publicado pela Folha em agosto.

Publicidade



Reportagem naquele mês mostrou que o juiz instrutor Airton Vieira falou para Eduardo Tagliaferro, subordinado de Moraes no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), usar "a sua criatividade" para elaborar um relatório sobre publicações da revista Oeste, em 2022.





Publicidade

PERSEGUIÇÃO POLÍTICA



Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro publicaram diversos posts rebatendo notícias sobre o inquérito. Em vídeo, Eduardo associa Bolsonaro a Donald Trump, dizendo que, assim como o ex-presidente dos EUA foi eleito neste ano, seu pai, que está inelegível até 2030, voltará ao poder em 2026.



"Como o Bolsonaro é muito forte eles têm que derrotar o Bolsonaro nos tribunais para não permitir que ele politicamente venha a se candidatar em 2026", escreveu.



O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) chamou o inquérito de maluquice.



"Até agora, não entendi como se espera um golpe assinando uma proposta que depende de fundamento legal, aprovação de conselho e apreciação do Congresso, que, até onde todos sabem, não mostraram nem sua elaboração", disse.



Em um artigo publicado na rede, Flávio Bolsonaro disse haver perseguição contra o pai, que seria o único capaz de derrotar Lula.





NARRATIVA SEM PROVAS



O governador Tarcísio de Freitas afirmou que Bolsonaro é alvo de uma narrativa que "carece de provas", sem deixar claro se a responsabilidade seria da Polícia Federal ou do STF.



Ele disse que é "preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa", mas não indicou onde estariam as supostas falhas da investigação. O governador disse ainda que Bolsonaro "respeitou o resultado da eleição", o que não aconteceu.





'MERAS ILAÇÕES'



O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, afirmou em nome do partido que o indiciamento de Bolsonaro e do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, já era "esperado", diante da "incessante perseguição política".



Marinho disse esperar que a PGR "possa cumprir com serenidade, independência e imparcialidade sua missão institucional", observando provas concretas e não "meras ilações".



"Confiamos que o restabelecimento da verdade encerrará a longa sequência de narrativas políticas desprovidas de suporte fático, com o restabelecimento da normalidade institucional e o fortalecimento de nossa democracia."





'SEM PÉ NEM CABEÇA'



O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice de Bolsonaro, chamou o plano para matar autoridades revelado pela PF de "sem pé nem cabeça" e "fanfarronada". Para ele, só com ampla adesão das Forças Armadas haveria tentativa de golpe.



"Nós temos um grupo de militares, pequeno, a maioria militares da reserva, que em tese montaram um plano sem pé nem cabeça. Não consigo nem imaginar como uma tentativa de golpe. É importante que as pessoas compreendam que tentativa de golpe tem que ter o apoio expressivo das Forças Armadas", disse.



Em 2018, Eduardo Bolsonaro disse que bastaria um soldado e um cabo para fechar STF. "Cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não", disse na ocasião.