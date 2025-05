Bolsonaro estimulou acampamentos para justificar intervenção, afirma PGR

Jair Bolsonaro (PL) estimulou “deliberadamente” atos que possibilitassem a ruptura institucional – o que inclui a permanência de acampamentos montados por apoiadores em frente a diversos quartéis-generais. O trecho consta na denúncia feita pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra Bolsonaro e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado em 2022.





“O então presidente sempre dava esperanças de que algo fosse acontecer para convencer as Forças Armadas a concretizarem o golpe. O colaborador [tenente-coronel Mauro Cid], inclusive, afirma que esse foi um dos motivos pelos quais o então presidente Jair Bolsonaro não desmobilizou as pessoas que ficavam na frente dos quartéis”, detalha o documento, ao citar a delação de Cid à PF (Polícia Federal).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Outro trecho da denúncia cita que Bolsonaro “dava esperanças” de que algo fosse acontecer no intuito de convencer as Forças Armadas a concretizarem o golpe de Estado. “O colaborador, inclusive, afirma que esse foi um dos motivos pelos quais o então presidente não desmobilizou as pessoas que ficavam na frente dos quarteis”.





“Em relação a isso, o colaborador também se recorda de que os comandantes das três forças assinaram nota autorizando a manutenção da permanência das pessoas na frente dos quarteis por ordem do então presidente Jair Bolsonaro”, descreve. Conforme a PGR, o ex-ministro e general Braga Netto, ainda incitou a movimentação nos quarteis, mantendo contato direto com apoiadores do ex-presidente.

Publicidade





Segundo a denúncia, Mauro Cid cita um vídeo em que o general conversa com manifestantes em frente a um quartel e pede que mantenham a esperança “porque ainda não havia terminado e algo iria acontecer”. “O colaborador reafirma que tanto o então presidente Jair Bolsonaro quanto o general Braga Netto esperavam que algo pudesse acontecer para convencer as Forças Armadas a darem o golpe e, por isso, incentivavam a manutenção das mobilizações em frente aos quartéis”.





Entenda

Publicidade





A PGR denunciou na terça-feira (18) Bolsonaro e mais 33 pessoas ao STF (Supremo Tribunal Federal) por crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. A acusação ainda envolve outros militares, entre eles o ex-ministro da Casa Civil e da Defesa Braga Netto e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.





No documento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, detalha a participação do ex-presidente e demais acusados e diz que o grupo agiu com violência e grave ameaça para impedir o funcionamento dos Poderes da República e para tentar depor o governo do presidente Lula.





Ainda pela denúncia, Bolsonaro contou com o auxílio de aliados, assessores e generais para “deflagrar o plano criminoso”, que teria ocorrido por meio de ataques às urnas eletrônicas, afronta às decisões do Supremo e incentivo ao plano golpista, entre outras acusações.