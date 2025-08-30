Bolsonaro 'não tem vontade de se alimentar', diz Carlos, filho do ex-presidente

Jair Bolsonaro "não tem vontade de se alimentar, e segue enfrentando crises intermináveis de soluço e vômitos", às vésperas do início do seu julgamento por participação em trama golpista, relatou nesta sexta-feira (29) o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente.





"O velho está magro (...) Dói demais ver tudo isso", publicou no X o segundo dos cinco filhos de Bolsonaro.

O ex-presidente (2019-2022) sofreu com soluços e vômitos em julho, sintomas de novos problemas no aparelho digestivo decorrentes do ataque a faca de que foi vítima durante um ato de campanha em 2018. Devido a essa crise, ele passou por exames médicos em agosto, que revelaram duas pneumonias recentes.





Bolsonaro foi submetido em abril a uma longa cirurgia devido a uma obstrução intestinal, uma das várias intervenções desde o ataque. Após a operação, ele permaneceu internado por três semanas.

