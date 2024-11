Bolsonaro sai em defesa de militares suspeitos de plano para matar Lula

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a falar neste sábado (23) a respeito de seu indiciamento por uma suposta trama golpista e defendeu os militares presos suspeitos de planejar atentados para matar o presidente Lula (PT), o vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes.





"Esses que estão sendo presos injustamente agora, de forma preventiva. Não encontra um só respaldo da lei que fala da preventiva para prender esses quatro oficiais", disse ele enquanto cortava o cabelo, durante transmissão ao vivo nas redes sociais de seu ex-ministro do Turismo Gilson Machado, também do PL.





Bolsonaro afirmou ainda que as acusações de golpe de Estado pela Polícia Federal são absurdas, chamou de piada "essa PF criativa do Alexandre de Moraes" e voltou a se referir ao ministro do STF como ditador.





"É uma coisa absurda essa história do golpe. Vai dar golpe com um general da reserva e quatro oficiais superiores? Pelo amor de Deus. Quem estava coordenando isso? Cadê a tropa? Cadê as Forças Armadas? Poxa, pelo amor de Deus. Não fique botando chifre em cabeça de cavalo", declarou.





Na quinta (21), ele e outras 36 pessoas foram indiciados pela PF por atuar numa alegada trama para impedir a posse de Lula após sua vitória nas eleições de 2022. Também integram a lista o general Walter Braga Netto (PL), ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice, e Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.





O grupo é acusado de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, cujas penas somam de 12 a 28 anos de prisão, sem contar agravantes. A PGR (Procuradoria-Geral da República) indica que só deve fazer eventual denúncia no ano que vem.





Questionado por um seguidor sobre o "golpe de táxi", o ex-presidente ironizou: "Golpe agora não se dá mais com tanque agora, se dá com táxi. E parece que o sequestro não saiu porque não tinha táxi na hora. Ah, pelo amor de Deus. É uma piada essa PF criativa do Alexandre de Moraes", afirmou.