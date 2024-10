Boulos cancela live com Lula após problema em voo do presidente

O deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL-SP) cancelou a live que faria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (2) após os problemas no voo de retorno do México do presidente.



A live estava marcada para às 20h. No comunicado, a conta oficial reforça que o presidente participará da "Caminhada da Vitória", em São Paulo, junto a Boulos e à candidata à vice-prefeita da chapa, Marta Suplicy.

"Em função dos problemas técnicos do avião que transportava o presidente Lula do México para o Brasil, a live marcada para hoje às 20 horas foi cancelada. Sábado, às 9 horas, Boulos, Lula e Marta Suplicy estarão na Avenida Paulista para a Caminhada da Vitória", diz o anúncio.



A aeronave que trazia Lula e comitiva - um Airbus A329CJ - precisou passar 5 horas voando em círculos para despejar combustível, a uma altitude média de cerca de 3,8 mil metros do solo. A FAB (Força Aérea Brasileira) não especificou qual teria sido o problema.

Após a intercorrência, o avião pousou no aeroporto de origem, o Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, próximo à Cidade do México, e a equipe embarcou em outra aeronave da FAB.



O presidente, a primeira-dama Janja e a comitiva desembarcaram em Brasília às 10h12 desta quarta. Segundo a FAB, o voo foi tranquilo.



Lula cumpria agenda oficial no México desde o domingo (29), para acompanhar a posse da nova presidente do país, Claudia Sheinbaum, além de outros compromissos diplomáticos.