Câmara dá aval a troca de imóveis para novas sedes do Ippul e Codel em Londrina

O texto foi enviado pelo Executivo para a CML (Câmara Municipal de Londrina) no dia 31 de outubro. A área do município, com 3,2 mil metros quadrados, é avaliada em R$ 9,4 milhões; o imóvel particular tem terreno de mil metros quadrados e cerca de 2 mil metros de área construída, com valor de R$ 8,8 milhões. A diferença de quase R$ 600 mil será paga pelo proprietário para a Prefeitura.





Presidente do Ippul, Gilmar Domingues Pereira foi à sessão da Câmara e defendeu a nova sede para garantir mais qualidade de vida para os servidores e melhor estrutura de atendimento à população. Os dois órgãos responsáveis pelo planejamento e cidade estarão juntos.





“As tratativas iniciaram exatamente por conta das dificuldades de encontrar uma sede para o Ippul. Nós estamos no prédio da Caapsml [Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina] pagando um aluguel de cerca de R$ 15 mil por mês, fora as taxas de condomínio”, disse Pereira em entrevista à FOLHA. O projeto do Executivo estima que o gasto com a locação para Codel e Ippul é de cerca de R$ 300 mil por ano.





Com a aprovação em primeiro turno e a tramitação em regime de urgência, o PL volta para a pauta da CML na próxima terça-feira (19) - com a aprovação em plenário bem encaminhada. O presidente do Ippul acredita que as mudanças podem começar a ocorrer no primeiro trimestre de 2025.





“Esse é mais um passo que nós trilhamos neste longo caminho de buscar uma sede própria para o Ippul. Fiquei muito feliz, inclusive, quando o presidente [Fábio] Cavazotti [da Codel] me ligou me dando a notícia, falando da continuidade na tramitação do processo e que o prédio vai ficar no nome do Ippul e da Codel”, ressaltou. Cavazotti foi à CML na semana passada defender a aprovação do projeto.