Câmara de Jataizinho aprova aumento em salários de prefeito e vereadores

A Câmara Municipal de Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina) deu o primeiro passo na noite desta quarta-feira (9) para aumentar os salários dos vereadores, do prefeito, vice e secretários municipais. Por cinco votos a favor e dois contra, os parlamentares aprovaram o projeto que concede reajuste de 10% de seus próprios vencimentos, do chefe do Executivo e seu vice.

Apresentada pela Mesa Executiva do Legislativo, a proposta considerou o acumulado do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de janeiro a dezembro de 2021, o mesmo aplicado para os servidores da Câmara e da prefeitura da cidade. Com a mudança, os salários ficariam dessa forma:



Prefeito - aumenta de R$ 16,5 mil para R$ 18,2 mil

Vereadores - de R$ 4,5 mil para R$ 5,1 mil

Vice - de R$ 7.169 mil para R$ 7,8 mil

Secretários - de R$ 6 mil para R$ 6,6 mil





Dos 10 vereadores, oito compareceram à sessão extraordinária. Por força do regimento interno, o presidente Bruno Barbosa (Cidadania) não pôde votar. Com as cadeiras ocupadas por moradores, a discussão no plenário foi quente e marcada por interrupções nas falas dos parlamentares.





"O projeto é legal. Não tem nada de imoral. O reajuste não é inconstitucional. Nós votamos o aumento salarial de todos os funcionários. Eu não vivo de salário de vereadora", afirmou Vânia Patrícia dos Santos (Cidadania). O grupo dos opositores disse que a proposta era "um vexame para a Câmara".





