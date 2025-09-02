Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Depois da polêmica

Câmara de Londrina aprova PL do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Fernando Buchhorn Jr. - Redação Bonde
02 set 2025 às 18:53

Compartilhar notícia

Foto: Fernando Cremonez / Divulgação CML
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A CML (Câmara Municipal de Londrina) aprovou, em primeira votação, durante a sessão desta terça-feira (2), o PL (projeto de lei) nº 68/2025, que cria o FMDPD (Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência) e reestrutura a composição do CMDPD (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência).

Após polêmica sobre a demora dos vereadores na apreciação e votação do projeto – o que pode comprometer o acesso do CMDPD a recursos estaduais – foi solicitada a urgência na tramitação do PL nº 68/2025 na sessão da última quinta-feira (28), trazendo a discussão de forma definitiva nesta terça. A proposta volta à pauta da sessão plenária da próxima quinta-feira (4) para segunda e última votação.


Adrielly Ganeo, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foto: Fernando Cremonez / Divulgação CML


Tramitando desde abril na CML, o projeto precisa ser aprovado para que o CMDPD possa regularizar sua situação junto ao Estado. O texto cria o FMDPD e faz alterações em uma legislação de 2002, que instituiu, à época, o Conselho e a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Além de corrigir termos como “pessoa portadora de deficiência” e “deficiência mental”, alinhando a lei ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/ 2015), o projeto inclui uma nova composição ao conselho municipal, ampliando a representatividade a pessoas com deficiência intelectual ou múltipla e pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), que atualmente não são contempladas.

Publicidade


Na sessão desta terça-feira, a presidente do CMDPD, durante discurso em plenário, disse que a criação do fundo representa um avanço para a efetivação de políticas públicas para as pessoas com deficiência em Londrina. “É importante para que a gente consiga puxar fundos para a cidade e para garantir o direito das entidades e das famílias representadas”, afirmou.

(Com informações da Câmara Municipal de Londrina)

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Câmara Municipal de Londrina Pessoa com Deficiência Projeto de Lei
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas