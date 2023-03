Câmara de Londrina aprova projeto modificado do comércio 24 horas

Tramitando desde o início da atual legislatura, o projeto de lei 002/2021, que permite o funcionamento do comércio 24 horas por dia em Londrina, acabou aprovado em segundo turno na sessão desta terça-feira (28). Para a matéria seguir adiante, eram necessários 13 votos. O PL obteve o apoio de 14 vereadores e outros quatro votos contrários.





O texto, no entanto, passou com uma emenda condicionando uma possível abertura das lojas das 22h às 7h a eventuais acordos entre entidades patronais e sindicatos de trabalhadores. A alteração foi apresentada pela própria autora, Jessicão (PP).

Ao mesmo tempo, de acordo com ela, a nova regra já autoriza a atuação de estabelecimentos até 22h. Além disso, conforme a parlamentar, passará a ser permitida a atuação logo ao raiar do dia, às 7h — reivindicação do setor de material de construção, segundo ela. “Já havia esse pedido de poder abrir mais cedo, porque geralmente a obra começa ali em torno de 8h, 8h30. Ou seja, vão abrir uma horinha mais cedo sem o risco de tomar multa”.





