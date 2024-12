Câmara de Londrina faz entrega simbólica de reforma da sede oficial

A celebração oficial do aniversário de 90 anos de Londrina nesta terça-feira (10) marcou a entrega simbólica da reforma do prédio da CML (Câmara de Vereadores de Londrina). A solenidade teve início no Centro Cívico, às 9h30, com a apresentação da Orquestra de Metais de Londrina no saguão da Prefeitura.





O prefeito Marcelo Belinati (PP), o prefeito eleito Tiago Amaral (PSD), autoridades municipais , estaduais, federais e empresários estiverem presentes e se pronunciaram sobre o valor de Londrina, seu desenvolvimento e também suas origens e perspectivas.

O escritor Domingos Pellegrini enalteceu Londrina, seu povo e conquistas e a jornalista da FOLHA e escritora Célia Musilli colocou em evidência a importância da cultura local, a arte, os produtores culturais, os projetos de incentivo e sobretudo a pluralidade presente em Londrina.





Musilli lembrou que Londrina desenvolveu as artes mais diversas, numa condição rara para cidades do interior. "Aqui foram cultivados o teatro, a dança, as artes plásticas, o grafite, as artes gráficas, a literatura, a música num ato que vai das composições eruditas, até os ritmos populares, como o chorinho, a música caipira, o blues, o rock e mais recentemente o rap que tem relevado uma enorme potência no centro e nos bairros da cidade por meio das batalhas de rimas", expôs.

A jornalista também trouxe para o momento das comemorações do aniversário da cidade o Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), que se tornou um modelo para o país. "O Promic mostrou que a cultura não é só entretenimento, mas é formação e transformação e temos nos projetos de música nas escolas públicas, dança, circo nos bairros e na periferia, além de contação de histórias, literatura com a presença de autores em contato com professores e alunos. Enfim, um mundo que se descortina levando informação e formação para todos", enumerou.





Em seguida, foi realizada a entrega simbólica das obras de reforma da sede da Câmara Municipal quando a imprensa e autoridades tiveram a oportunidade de subir até a galeria e observar o plenário.





