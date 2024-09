Câmara de Londrina recebe vereadores mirins em iniciativa de educação política

A CML (Câmara Municipal de Londrina) abriu suas portas para uma visita especial: os vereadores mirins, participantes da Câmara Mirim, um projeto apoiado pelo TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) dentro da iniciativa Parlamento Jovem.





A atividade, realizada na última quarta-feira (25), teve como objetivo aproximar os adolescentes do processo legislativo e despertar o interesse pela política, proporcionando uma experiência prática do funcionamento do Legislativo Municipal.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Participaram alunos de 14 a 17 anos dos colégios estaduais cívico-militares Doutor Fernando de Barros e Pinto, Professora Vani Ruiz Viessi e Monsenhor Josemaria Escrivá, que foram eleitos pelos colegas, em processo eleitoral coordenado pelo TRE.





Durante a visita ao Legislativo, os adolescentes tiveram a oportunidade de conhecer a história da Câmara Municipal e entender as etapas do processo legislativo, desde a proposição de um projeto de lei até sua votação e implementação.

Publicidade





Além disso, foi proposto um tema para que os vereadores mirins montassem seu próprio projeto de lei, que será votado na próxima reunião do grupo, marcada para o dia 28 de novembro de 2024, durante sessão plenária da Câmara.





Nesta data, os adolescentes enfrentarão o desafio de trocar de lugar com os vereadores de Londrina e participarem da votação do projeto de lei que eles mesmos desenvolveram. Essa dinâmica tem como objetivo engajar os jovens, oferecendo uma visão prática da responsabilidade e das decisões que envolvem a gestão pública.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: