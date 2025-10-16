Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
CANAL ABERTO PRÓPRIO

Câmara de Londrina vai gastar até R$ 4,68 milhões com produtora audiovisual

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
16 out 2025 às 17:37

Compartilhar notícia

Foto: Fernando Cremonez/CML
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A CML (Câmara Municipal de Londrina) vai contratar uma produtora audiovisual para a criação de conteúdos jornalísticos, educativos e institucionais. O custo pode chegar a R$ 4,68 milhões pelo período de dois anos — cerca de R$ 190 mil por mês. Inicialmente, os materiais serão divulgados nas mídias digitais da Câmara, mas o objetivo é ter um canal aberto próprio, a TV Câmara.


Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (16), o presidente da CML, vereador Emanoel (Republicanos), afirmou que a concessão da TV Câmara está sendo analisada pelo Ministério das Comunicações. “Temos um convênio com Brasília e vamos ter em Londrina um ponto de referência para a TV 3.0. Hoje estamos dando um grande passo”, justificou o parlamentar, que fala em dar mais transparência aos trabalhos da Casa.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Questionado sobre o volume de recursos previsto, em um momento em que há outras demandas na cidade e a Prefeitura de Londrina enfrenta dificuldades financeiras, Emanoel ressaltou que o Legislativo tem orçamento próprio e é independente dos demais poderes. O projeto da  LOA (Lei Orçamentária Anual) que tramita na CML prevê que o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social caia de R$ 134 milhões para R$ 117,7 milhões no próximo ano.


Para 2025, a CML dispõe de até R$ 59 milhões, e para o próximo ano esse valor deve subir para R$ 67 milhões, conforme previsão da LOA que tramita na Casa. “A Câmara de Vereadores precisa se comunicar com muito mais transparência com a sociedade londrinense. A TV Câmara vem com essa finalidade. Não vejo desperdício, não vejo um gasto; pelo contrário, vejo um investimento”, acrescentou. “Nosso dever é se comunicar bem com a população.”

Publicidade


O presidente destacou ainda que os R$ 4,68 milhões representam o teto da licitação e que a expectativa é de valores menores, já que o certame será realizado pelo critério de menor preço. Segundo ele, o investimento em uma estrutura própria seria ao menos duas vezes mais caro.


“Com todo respeito à imprensa que temos em Londrina, nós não queremos que as nossas ações sejam veiculadas apenas pelos canais de comunicação, como rádio, televisão e jornal. Queremos ter nossa própria TV Câmara, para que possamos nos comunicar com a população e levar de fato tudo aquilo que temos produzido.”

Publicidade


‘NÃO PODEMOS DOAR’


Emanoel lembrou que o Legislativo devolveu R$ 19 milhões aos cofres públicos entre 2023 e 2024, durante sua primeira gestão como presidente, e que há previsão de repassar cerca de R$ 10 milhões em 2025.


“Nós não podemos simplesmente doar ou repassar nosso orçamento. Tudo aquilo que conseguimos economizar, devolvemos, e o Executivo faz a melhor gestão desses recursos. Com nosso orçamento, que é enxuto, estamos fazendo uma gestão eficiente, transparente e buscando economicidade”, sustentou.

Cadastre-se em nossa newsletter


A empresa contratada deverá fornecer equipe, estúdio e equipamentos próprios, além de produzir até 480 reportagens em vídeo, 100 entradas ao vivo e 240 programas de estúdio por ano. Entre os critérios de qualificação da produtora estão registro na Ancine (Agência Nacional do Cinema), comprovação de experiência em produção jornalística, equipe técnica qualificada e estúdio próprio em Londrina — a ser montado após a assinatura do contrato, que terá vigência de 24 meses, prorrogável conforme a legislação.

Câmara Municipal de Londrina produtora audiovisual investimento público TV Câmara Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas