Câmara de Londrina vai gastar R$ 24 mil por mês no aluguel de 11 carros

A CML (Câmara Municipal de Londrina) definiu na última sexta-feira (15) a empresa vencedora do pregão eletrônico para locação de 11 veículos - nove hatchs e dois sedans - para uso do Poder Legislativo. No edital, o valor máximo era estipulado em R$ 2.432.422,80, mas a licitação resultou em uma redução de R$ 978.335,40 no contrato, que terá duração de cinco anos.



Na prática, isso significa que a Câmara vai desembolsar R$ 24.234,79 mensais, 40% abaixo do valor máximo previsto no edital, que era de R$ 40.540,38 mensais. Nove empresas concorreram, sendo que a Localiza Veículos Especiais S.A. ofereceu o menor preço. O processo licitatório segue, agora, para homologação e, posteriormente, para assinatura do contrato.



O diretor-geral da CML, Leandro Rosa, afirma que a expectativa era que a licitação terminasse com redução de 30% do valor máximo.



“Ficamos bem surpresos, inclusive, com a redução de praticamente R$ 1 milhão [considerando o período de cinco anos]. A gestão feita com isso traz, para o Legislativo, economicidade, melhor dinamismo, e é isso que o presidente [Emanoel Gomes] vem implantando”, afirma o diretor, que acrescenta que a expectativa é que os veículos sejam entregues no começo próximo ano legislativo.



Com a conclusão da licitação, a CML vai devolver os cinco automóveis que possui para o Executivo. Inclusive, os carros que compõem a frota do Legislativo estão precisando de manutenção - um está com o motor fundido, por exemplo, e apenas três têm condições de circular.





