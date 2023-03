Câmara de Londrina vota abertura de Comissão Especial para apurar atrasos na trincheira da Leste Oeste

A sessão ordinária desta terça-feira (21) da CML (Câmara Municipal de Londrina) vai tratar de um tema que, há mais de dois anos, tem causado dor de cabeça para a população: a construção da trincheira das avenidas Leste-Oeste e Rio Branco.





Um requerimento protocolado pela vereadora Mara Boca Aberta (Pros) no último dia 15 propõe a abertura de uma CE (Comissão Especial) para, segundo o documento, “acompanhar e fiscalizar possíveis irregularidades na obra atrasada”.



De acordo com a parlamentar, a recente instauração de um inquérito civil por parte do Ministério Público do Paraná (MP-PR) para apurar os seguidos descumprimentos do cronograma de trabalho é um dos motivos para tentar criar o grupo no Legislativo. A solicitação também tem o apoio de Santão (PSC).





A comissão precisa do voto de 10 dos 19 vereadores para ser instalada. Porém, segundo a proponente, parlamentares mais alinhados ao prefeito Marcelo Belinati (PP) já têm se articulado para barrar a iniciativa. “Já há uma movimentação na Câmara por parte da situação [para] que não se aprove essa comissão. O porquê eu não saberia responder”, afirmou Mara Boca Aberta.

Por outro lado, conforme ela, além de Santão, Professora Sonia Gimenez (PSB) e Roberto Fú (PDT) já demonstraram interesse em participar da CE — que, caso instituída, terá um prazo de 60 dias para finalizar a apuração (prorrogáveis por mais um mês). A presidência ficaria com Mara Boca Aberta por ser a autora do pedido.





“Quero acompanhar de perto, todos os dias, o andamento dessa obra, porque vejo alguns descumprimentos de contrato e não vejo a empresa penalizada. Ao contrário, ainda tem recebido aditivos. Vamos estar realmente forçando a empresa a dar andamento nessa obra, porque não é possível, já era para estar concluída”, criticou a vereadora.





