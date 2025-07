Câmara de Londrina vota LDO de 2026 em 2º turno nesta terça

Os vereadores de Londrina votam nesta terça-feira (8), em segundo turno, o projeto de lei que institui a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026, que estima uma receita de R$ 3,6 bilhões para o próximo ano. O texto foi aprovado em primeira votação no dia 13 de maio e já passou por audiência pública na CML (Câmara Municipal de Londrina).





O Executivo projeta um crescimento de cerca de 5% em relação a 2025, cujo orçamento está estimado em quase R$ 3,5 bilhões. Os números mostram a falta de fôlego do município, que vem tentando lidar com um rombo nos cofres públicos que chega a R$ 300 milhões, segundo a administração.

A única emenda apresentada ao projeto partiu das comissões permanentes da Câmara. A proposta estabelece que eventuais alterações no Orçamento do Legislativo deverão ser autorizadas por portaria da Presidência, com aval da Mesa Executiva, e formalizadas por decreto do prefeito.





À FOLHA, a líder do governo na CML, vereadora Flávia Cabral (PP), ressalta que a LDO “é a base de tudo” e que o projeto está maduro para ser votado, após ser discutido em audiência pública. É o primeiro passo para a construção do Orçamento de 2026. “É ela que define onde nossa cidade quer chegar no próximo ano e como vamos usar cada real do orçamento público”, afirma.

Na avaliação da parlamentar, o fato de apenas uma emenda ter sido apresentada demonstra que o texto elaborado pelo Executivo está bem estruturado.





“Aprovar a LDO é fundamental para darmos sequência a todo o processo orçamentário. É nossa responsabilidade garantir que os recursos públicos sejam bem planejados e aplicados nas prioridades que nossa cidade precisa”, finaliza.

