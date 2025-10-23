Câmara de Londrina vota nesta quinta polêmico projeto de Orçamento 2026

A CML (Câmara Municipal de Londrina) vota em primeiro turno nesta quinta-feira (23) a LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026 e o PPA (Plano Plurianual) 2026-2029, de olho na construção das finanças para o próximo ano. A estimativa é que Londrina tenha à disposição R$ 3,8 bilhões, um crescimento de 9,35% em relação ao exercício de 2025, cuja previsão é de R$ 3,5 bilhões.





A LOA, instituída pelo PL (Projeto de Lei) 267/2025, está envolta em polêmicas desde que foi protocolada pelo Executivo, no fim de agosto. A primeira versão teve a tramitação interrompida logo no início devido a um descompasso entre receitas e despesas. A gestão Tiago Amaral (PSD) aguardou a definição de novas fontes de recursos — como o programa Regulariza Londrina — e apresentou no começo de outubro um substitutivo ao projeto, que é a versão que irá a plenário.

Inicialmente, cortes na FEL (Fundação de Esportes de Londrina) e na Secretaria Municipal de Cultura geraram críticas e foram revistos no substitutivo. No entanto, a redução de cerca de R$ 17 milhões no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social — de R$ 134 milhões para R$ 117,7 milhões — segue sendo uma pedra no sapato da administração.





Entidades conveniadas e o CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) alertam que o corte pode provocar redução nos atendimentos e demissões de trabalhadores, devido à falta de repasses. O discurso do Executivo é que o orçamento “não é escrito em pedra”, mas até agora não houve movimento para rever os valores.

A situação motivou críticas da vereadora Paula Vicente (PT), que votou contra a LOA na Comissão de Justiça, argumentando que o projeto apresenta “alocação insuficiente” de recursos para a área de assistência social. Os demais membros das comissões permanentes da Câmara votaram favoravelmente à matéria.



