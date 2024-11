Câmara de Mandaguari é Selo Diamante de Transparência Pública

A Câmara Municipal de Mandaguari alcançou o nível máximo no Radar Nacional de Transparência Pública. O Poder Legislativo mandaguariense obteve o Selo Diamante, que representa um índice de 100% de transparência, superando diversas outras câmaras pelo estado e o Poder Executivo Municipal, que ficou em 93,44%. O Radar Nacional é uma plataforma online que divulga os índices de transparência de órgãos públicos de todo o Brasil. O objetivo é incentivar a transparência e a prestação de contas, além de promover a participação cidadã





Dentre os muitos critérios avaliados pelo Radar da Transparência Pública está a disponibilidade de informações ao cidadão, tais como os gastos do órgão com diárias, salários e contratos, a realização de licitações, obras e outras benfeitorias, além da própria atividade parlamentar no caso do Poder Legislativo. Como a Câmara de Mandaguari é Selo Diamante, significa que ela é totalmente transparente em suas atribuições precípuas.

Cidades da região com orçamento maior e mais colaboradores no legislativo municipal não alcançaram a boa colocação de Mandaguari. Maringá obteve 79,48%, Londrina 85,19% e Curitiba 89,69%. Dentre os 30 municípios da Amusepi (Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense), apenas localidades com população bastante inferir obtiveram 100% de transparência, como é o caso de Atalaia, com pouco mais de 3,8 mil habitantes. Marialva, vizinha a Mandaguari e com população e orçamento semelhante alcançou com 90,95%. Sarandi, com quase 110 mil moradores ficou com 89,11% de transparência.





De acordo com o diretor da Câmara Municipal de Mandaguari, Carlos Bredariol, afirmou que foram realizados investimentos em informática e no treinamento e capacitação dos servidores. “Transparência total quer dizer que estamos muito seguros do que estamos fazendo aqui na Câmara. Quando isso acontece não temos problema em sermos transparentes em tudo que nós fazemos”, salientou o diretor.

O presidente da Câmara Municipal de Mandaguari, Alécio Bento da Silva Filho, credita o excelente resultado ao trabalho dos servidores municipais e a seriedade no gasto com o dinheiro público. “Temos que mostrar a população o que está sendo feito na Câmara Municipal. Como são gastos os recursos. Na minha administração a prioridade é a honestidade”, acrescentou.





O vereador Alécio, na quarta vez a frente do legislativo mandaguariense, acredita que é possível ter transparência e usar o dinheiro público com eficiência e eficácia. O presidente lembra que ano passado a Câmara devolveu quase meio milhão de reais ao Executivo e com 100% de transparência. “Nós temos que comprar equipamentos e nos modernizar, mas sempre com zelo pelo dinheiro público. Isso nós estamos fazendo e vamos continuar, inclusive devolvendo recursos ao Executivo municipal mais uma vez”, frisou.





A aferição foi realizada dentro do segundo ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), com a participação de todos os tribunais de contas estaduais, além do Tribunal de Contas da União (TCU).