Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
"TRABALHO EM CONJUNTO"

Câmara Municipal define vereadores que irão compor a Comissão Especial

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
02 out 2025 às 18:00

Compartilhar notícia

Roberto Custódio
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O Conselho de Líderes da CML definiu nesta quinta-feira os vereadores que irão compor a CE (Comissão Especial) responsável por acompanhar as instituições de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade em Londrina.


A criação do grupo ocorreu após o anúncio do encerramento das atividades da Casa do Bom Samaritano, depois mais de quatro décadas de atuação. A Justiça determinou recentemente a intervenção no espaço, após solicitação do município. O interventor será definido pela juíza Gabriela Luciano Borri Aranda com base em sugestões da Prefeitura de Londrina.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram

WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.

Logo do Portal Bonde

Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde

Publicidade
Publicidade


A vereadora Paula Vicente (PT), que propôs a criação da CE, irá presidir os trabalhos. A líder do governo no Legislativo, vereadora Flávia Cabral (PP), será a relatora; e o vereador Antônio Amaral (PSD) será membro.


“Vamos ver como está a saúde destas instituições, se precisam de socorro, auxílio administrativo, para que a gente possa trabalhar em conjunto com o Executivo para não perder vagas nas instituições”, afirmou Vicente na sessão de 23 de setembro, quando o requerimento para abertura da CE foi aprovado.

Cadastre-se em nossa newsletter


A Comissão Especial terá prazo de 120 dias para concluir os trabalhos, podendo ser prorrogada por mais 60 dias, caso necessário.

Vereadores Câmara Municipal de Londrina Comissão Especial Prefeitura de Londrina Londrina Casa do Bom Samaritano
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas