Câmara Municipal define vereadores que irão compor a Comissão Especial

O Conselho de Líderes da CML definiu nesta quinta-feira os vereadores que irão compor a CE (Comissão Especial) responsável por acompanhar as instituições de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade em Londrina.





A criação do grupo ocorreu após o anúncio do encerramento das atividades da Casa do Bom Samaritano, depois mais de quatro décadas de atuação. A Justiça determinou recentemente a intervenção no espaço, após solicitação do município. O interventor será definido pela juíza Gabriela Luciano Borri Aranda com base em sugestões da Prefeitura de Londrina.

A vereadora Paula Vicente (PT), que propôs a criação da CE, irá presidir os trabalhos. A líder do governo no Legislativo, vereadora Flávia Cabral (PP), será a relatora; e o vereador Antônio Amaral (PSD) será membro.





“Vamos ver como está a saúde destas instituições, se precisam de socorro, auxílio administrativo, para que a gente possa trabalhar em conjunto com o Executivo para não perder vagas nas instituições”, afirmou Vicente na sessão de 23 de setembro, quando o requerimento para abertura da CE foi aprovado.

A Comissão Especial terá prazo de 120 dias para concluir os trabalhos, podendo ser prorrogada por mais 60 dias, caso necessário.