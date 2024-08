Câmara promove audiência pública sobre projeto que cria regras para áreas destinadas a moradias populares em Londrina

No dia da audiência, um link será disponibilizado junto ao vídeo de transmissão no YouTube e Facebook para os que desejarem falar via vídeo pelo aplicativo Zoom. A participação também pode ocorrer por meio de mensagens de texto ou áudio.

A audiência é uma oportunidade da população tomar conhecimento do projeto de lei e se manifestar. Para participar presencialmente, os interessados devem se cadastrar antecipadamente na aba Cidadania do site da Câmara ( https://bit.ly/audiencia-PL-26-2024 ).

Sob coordenação da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, a audiência será na Sala de Sessões da sede provisória da CML, na Rua Marselha, 183, no Jardim Piza (antiga Universidade Anhanguera/Unopar). O evento também será transmitido no YouTube e Facebook do Legislativo.

O PL estabelece regras urbanísticas para a Área de Expansão Urbana de Interesse Social (AEU-IS), região localizada nas proximidades do limite urbano de Londrina e que está destinada à instalação de empreendimentos de habitação de interesse social, ou seja, moradias para famílias de baixa renda que não têm acesso a habitações adequadas no mercado imobiliário convencional.

O PROJETO





A Área de Expansão Urbana de Interesse Social (AEU-IS) foi criada pela Lei da Divisão Territorial (lei nº 13.718/2023), a primeira das leis complementares ao Plano Diretor do Município a ser sancionada pelo Executivo. A Lei da Divisão Territorial definiu Áreas de Expansão Urbana, que são áreas do município reservadas à futura ampliação do perímetro urbano, mas com finalidades específicas. Para expansão urbana de interesse social foram destinados três territórios, dois deles na sede do Município - na região do Córrego São Lourenço e no Ribeirão Três Bocas - e um no Distrito Espírito Santo. Juntos, os três territórios apresentam dimensão de 12.603.729,98 m² (1.260,38 ha).





O PL nº 26/2024 regulamenta o artigo 19 da Lei da Divisão Territorial, com relação aos parâmetros urbanísticos da Área de Expansão Urbana de Interesse Social. O projeto também estende as regras para as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), que já estão no perímetro urbano e são caracterizadas por terrenos e imóveis vazios, subutilizados ou não utilizados. O objetivo é flexibilizar as normas para implantação de moradias populares. A proposta estabelece, por exemplo, a largura das calçadas nas AEU-IS e ZEIS, as áreas mínima e máxima dos lotes para cada tipo de residência, quantos metros quadrados de construção podem ser feitos em relação ao tamanho do terreno e a porcentagem que deve ser destinada a áreas permeáveis, permitindo a absorção de água da chuva pelo solo.

Os empreendimentos aprovados em AEU-IS serão automaticamente inseridos no perímetro urbano e as unidades habitacionais nas áreas destinadas à habitação de interesse social serão destinadas a famílias com renda mensal de até seis salários-mínimos.