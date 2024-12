Câmara recebe sede oficial reformada no dia do aniversário de Londrina

A CML (Câmara Municipal de Londrina) recebe nesta terça-feira (10), aniversário de Londrina, a sua sede oficial reformada após pouco mais de um ano de obras. Trata-se do prédio histórico localizado na rua Governador Parigot de Souza, no Centro Cívico, que estava fechado desde setembro de 2023, quando foi assinada a ordem de serviço. O evento integra o cronograma de comemorações dos 90 anos de Londrina.





O Legislativo está tratando a entrega do espaço como “simbólica”, pois é a partir de agora que os servidores da CML terão acesso ao prédio e iniciarão a organização interna. A instalação de mobiliário nas salas e do novo sistema de som e vídeo está em fase de licitação, e ainda será necessário transferir o data center e configurar internet e telefonia.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A cerimônia desta terça-feira começará na Prefeitura de Londrina, às 9h30, e, posteriormente, serão feitas visitas ao imóvel reformado onde o presidente da CML, vereador Emanoel Gomes (Republicanos), e o prefeito Marcelo Belinati (PP) concederão entrevista coletiva. Grupos de até dez pessoas poderão subir até a galeria para observar o plenário, mas as outras dependências do espaço estarão fechadas.





Isso porque, segundo Gomes, a etapa final dos serviços será realizada nas próximas semanas e em janeiro, quando o Legislativo estará em recesso.

Publicidade





Houve polêmica nos últimos dias devido ao aditivo de prazo de 90 dias protocolado pela empresa responsável pela reforma, mas, garantiu Gomes, isso não irá atrapalhar o cronograma dos trabalhos - inclusive, a posse dos vereadores e do prefeito eleito, no dia 1° de janeiro de 2025. A primeira sessão de 2025, no dia 4 de fevereiro, também será no Centro Cívico.





“A obra será entregue este ano. Temos que entender que a obra está 97% pronta para entrega, faltam apenas 3% e dia 10 findam-se os 100%”, garantiu Gomes em coletiva na última sexta-feira (6). O valor atualizado da reforma é de R$ 15.744.165,42, montante oriundo de um fundo especial criado pelo Legislativo em 2009. Em 2022, com autorização da lei municipal nº 13.530, os valores foram transferidos ao município, que ficou responsável pela licitação e fiscalização da obra devido à ausência de engenheiros na estrutura da Câmara.





O prédio histórico da Câmara foi inaugurado em 25 de junho de 1977 e em 1998 havia passado apenas por uma reforma parcial para atender exigências de acessibilidade. Com a atual reforma, o imóvel foi atualizado para cumprir todas as normas técnicas vigentes. As obras, que não contemplam a ampliação do espaço físico, incluem a instalação de novos sistemas de ar-condicionado, melhorias estruturais, sinalização, adaptações hidrossanitárias, elétricas e a implementação de equipamentos de prevenção contra incêndios. Apesar das atualizações, as características arquitetônicas do edifício serão preservadas.