Campanha em Londrina não entusiasmou eleitorado, afirma analista

O alto índice de abstenção na eleição municipal em Londrina, que ultrapassou 111 mil eleitores (27,7%), tem relação com uma campanha “fraca do ponto de vista propositivo de enfrentamento dos problemas da cidade”, acredita o analista político e professor Elve Cenci.







O percentual foi superior ao pleito de 2020, realizado em meio à pandemia da Covid-19, quando 97 mil eleitores faltaram.

“Praticamente um quarto dos eleitores ficou em casa, se recusou a votar. Muita gente disse: ‘esse processo eleitoral não me agrada, não me entusiasma, não quero participar'”, afirmou Cenci, que entende que o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) e a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), precisam melhorar a qualidade das propostas para o segundo turno.





“Teve muita proposta desmedida, como por exemplo: ‘Vamos zerar o problema das pessoas em situação de rua’. Zerar como? Se fosse tão fácil assim, os prefeitos anteriores já teriam resolvido esse problema”, explicou. “Teve muitas propostas que, claramente, não é possível colocar em prática, temos um limite orçamentário. Faltou um debate mais qualificado.”



APOIOS





Com o resultado consolidado nas urnas, os dois candidatos devem firmar alianças no segundo turno. Apesar de a transferência dos votos não ser automática, pode ser um elemento importante para consolidar a vitória no dia 27.





