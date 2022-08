Candidato ao Senado, Sergio Moro diz que não depende de favores de Ratinho Jr. na campanha

O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) afirmou nesta terça-feira (2) que não precisa de “favores” de Ratinho Junior (PSD), ao comentar o apoio do governador à candidatura de Paulo Martins, do PL de Jair Bolsonaro. A fala aconteceu durante convenção do União Brasil que oficializou o nome de Moro para concorrer ao Senado, em Curitiba.

Na última semana, União Brasil e PSD haviam confirmado que estarão coligados para as eleições de outubro. Dias depois, no sábado (30), Ratinho Junior declarou a preferência “pessoal” por Martins, que é o candidato do presidente Bolsonaro no Paraná.





“Não precisamos do governador para ser um grande partido. Eu não preciso também do governador para colocar a minha candidatura. Respeito a eventual preferência dele. O União Brasil está na coligação do governador, então, de certa forma, estamos ajudando a reeleição, mas nós somos um partido independente, com nossa força própria. Nós não precisamos, para sustentar uma candidatura, seja para senador ou deputado, de favores de ninguém”, disparou Moro.





Apesar disso, o ex-juiz reforçou que a coligação não será desfeita, porque ele e o partido trabalham por um projeto maior.



“Queremos construir um Paraná melhor para todas as pessoas e nós temos os nossos próprios projetos. No que pudermos contribuir, construir junto com o governador se ele for reeleito no futuro, para bem dos paranaenses, nós assim agiremos. Porque nós não somos aqueles que não querem somar esforços em prol do benefício da população”, explicou.





Além de Moro ao Senado, o União Brasil também lançará 37 candidatos a deputado estadual e 26 a deputado federal.





