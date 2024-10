'Chave para a vitória é conquistar o voto de quem se absteve no 1º turno', diz Maria Tereza

Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), chegou para votar pouco depois das 9h50 na Escola Municipal Arthur Thomas, na Rua Goiás, no centro de Londrina, acompanhada do prefeito, Marcelo Belinati (PP), e de seu vice, Eduardo Tominaga (PP).





Em entrevista coletiva neste domingo (27), Maria Tereza afirma que sua campanha trabalhou em cima de peças publicitárias para chamar as pessoas para votarem, já que a chave para a vitória, segundo ela, é conquistar o voto de quem se absteve no 1° turno. Ela explica que conversou com o arcebispo de Londrina e com o presidente do conselho de pastores para que eles divulgassem a importância do voto no que chamou de "festa da democracia".





A candidata afirmou que está muito tranquila e grata aos londrinenses pelo amor que recebeu durante a campanha e a pré-campanha. "Estou muito feliz, muito confiante e com muita paz no coração", reforça.

Apesar dos 50 mil votos de diferença no primeiro turno em relação a Tiago Amaral (PSD), ela acredita na vitória na eleição. Nas ruas, ela afirma que a recepção foi muito boa. "A gente percebe que as pessoas estão confiantes, vão votar e escolher o melhor projeto para Londrina", frisa.





Ela ressaltou a importância do apoio do prefeito Marcelo Belinati, dos vereadores e a mensagem que recebeu do senador Álvara Dias (Podemos), desejando sorte e reforçando seu apoio. "E, além disso, o apoio mais importante, que é do povo de Londrina. Eu estou aqui hoje por conta de cada abraço que eu recebi, de cada criança que eu falei, cada mulher que falei. Por tudo isso que que eu vi, eu só tenho gratidão por esse momento", aponta.

Durante o dia, o time da candidata vai ficar no comitê, na região central, enquanto ela vai acompanhar a apuração em casa com a família.





Após ter indicado o pouco tempo para debater ideias e propostas no primeiro turno, Maria Tereza afirmou que agora teve "tempo suficiente" para mostrar às pessoas o projeto que ela quer para Londrina. Sobre essa última semana de campanha, ela admite que foi uma "avalanche de emoções", com muito apoio e energia das pessoas. "O que eu senti foi um crescimento muito grande da campanha, um crescimento no número de apoiadores", detalha.





Questinada sobre o pouca experiência que tem na política, ela explicou que cada dia foi um aprendizado e uma emoção diferente.