Coligações de prefeitos reeleitos dominam câmaras da região de Londrina

Pouca representatividade feminina, renovação de, no máximo, 50% das cadeiras e partidos que fazem parte das coligações dos prefeitos reeleitos. Essa é a configuração das câmaras municipais eleitas neste domingo (6) pela população nas três cidades da região metropolitana mais próximas de Londrina: Cambé, Rolândia e Ibiporã.





Os eleitores cambeenses trocaram cinco vereadores. As novidades a partir do ano que vem são André do Carmo (PL), com 2.915 votos; Viviani Valarini (PSD), 1.672; Ellen Afonso (União), 1.338; Pi da Terraplanagem (MDB), 1.275; e Patricia da Farmácia (PL), 1.129. Após passar quatro anos sem nenhuma mulher, a Casa terá três entre 2025 e 2028.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Conseguiram mais uma mandato Lucas Mil Grau (PSD), o recordista de votos com 3.281; Ademilson (MDB), 3.080; Dr. Fernando Lima (União), 1.430; Odair Paviani (PL), 1.226; e Gallego (União), 1.214. Todos estavam na coligação do prefeito Conrado Scheller (PSD), ou seja, levando em conta as legendas, o chefe do Executivo municipal não terá oposição.







OPOSIÇÃO TÍMIDA

Publicidade





Rolândia também vai contar com cinco novos vereadores, entre eles o mais votado, Gesiel Araújo (PSD), com 1.415 votos.

Publicidade





Completam a lista dos novatos João Ardigo (MDB), 1.139; Sabine (PRTB), 1.077; Zé Luis Polvani (PL), 880; e Ronaldo Bifinho (PRTB), 813. Se no pleito passado foram eleitas duas mulheres, agora foi apenas uma. Alcançaram a reeleição Guilherme Spanguemberg (PL), 1.295; Rodrigão (PSD), 1.077; Vilmar Boy (PSD), 1.028; Andrezinho da Farmácia (PRD), 870; e Reginaldo Silva (PRD), 761.





Apenas João Ardigo não estava na chapa do prefeito Ailton Maistro (PL), mas de Alex Santana (MDB), que terminou em segundo lugar, com 6.037 votos (18,60% dos votos válidos).

Publicidade





SEM MULHERES





Publicidade

Ibiporã foi o município, entre os três, com menor indíce de renovação na Câmara. São apenas três novidades, sendo que dois já ocuparam vaga no legislativo no passado. Vão assumir no ano que vem Hugo Furrier (MDB), que teve a maioria dos votos, 1.042; Professor Mohamed (PL), 726; e Professor Abreu (Republicanos), 617.





Se nesta legislatura a cidade tinha uma vereadora mulher, inclusive, a presidente da Casa, Maria Galera (PSD), que não se reelegeu, na próxima serão apenas homens. Seguirão para mais quatro anos Rafael Eik Ferreira (PSD), que teve 1.037 votos; Dieguinho Furgão (PSD), 969; Chimentão (Republicanos), 836; Rafael da Farmácia (PDS), 763; Augusto Semprebon (Solidariedade), 650; Ilseu Zapelini (PSD), 639.





LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA.