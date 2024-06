Com aval das comissões, aumento salarial da Guarda Municipal de Londrina será votado nesta terça-feira

As comissões de Finanças, de Administração e de Segurança Pública da CML (Câmara Municipal de Londrina) emitiram pareceres favoráveis aos PLs (Projetos de Lei) 111 e 112/2024, que aumentam os salários da GM (Guarda Municipal).





Na semana passada, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação já havia dado aval aos projetos. Os textos, que tramitam em urgência, devem ser apreciados pelo plenário na sessão desta terça-feira (25).

O PL 111 garante aumento de 27,12% (percentual dividido em parcelas em julho, setembro e novembro) aos 354 guardas municipais que estão atuando na cidade - com impacto de R$ 1,3 milhão neste ano.





Já o 112 concede avanço de 34 níveis na carreira dos profissionais a partir de outubro de 2025, na promoção por merecimento. Somados, os textos têm despesa da ordem de R$ 18,4 milhões para o próximo ano.





Segundo a Prefeitura, os recursos para implementação do aumento serão retirados da Secretaria de Saúde com a redução permanente de despesas advindas do cancelamento de pagamento de horas médicas. A verba é da rubrica "outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização".





