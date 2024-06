Com Neto Almeida na CMTU, Belinati conclui mudanças pré-campanha na Prefeitura de Londrina

O jornalista Neto Almeida é o novo presidente da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina). Ele já estava à frente da comunicação do órgão. Com a nomeação, o prefeito Marcelo Belinati (PP) conclui a reforma no secretariado ocasionada pelas eleições municipais. Almeida ocupa o lugar de Marcelo Cortez, que assumiu a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia na semana passada.





A chefia da companhia era a última pendência a ser resolvida pelo prefeito, que já havia sinalizado à imprensa que priorizaria nomes de dentro da administração municipal. O intuito é evitar interromper o trabalho que já vinha sendo feito. "O que eu procurei fazer [foi escolher] pessoas que têm experiência, que têm conhecimento técnico", disse o prefeito em entrevista em maio.

Isso fica evidente na escolha do vice-prefeito João Mendonça, que assumiu a Secretaria de Agricultura e Abastecimento; dos servidores André Chen (Ambiente), Mariângela Bianchini (Educação), Maria de Fátima Beraldo (Cultura) e Neto Almeida; e dos diretores Claudemir Fattori (FEL) e Edimilson Pinheiro Salles (Cohab-Ld). Luiz Nicácio, que já estava à frente da Caapsml (Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina), acumulou a Secretaria de Fazenda, e Marcelo Cortez, que comandava a CMTU, migrou para a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia. Leonilso Jaqueta voltou ao cargo de superintendente da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários).





Quem também mudou de função na gestão Belinati foi o ex-secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, que assumiu a Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) após a saída de Alex Canziani, que foi para a Secretaria de Estado de Inovação e Transformação Digital. Já a pasta de Gestão Pública ficou com a servidora Juliana Rodrigues.





