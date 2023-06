Com posse de Hauly na Câmara, Londrina soma cinco deputados federais

Passada a recente batalha judicial travada no Supremo Tribunal Federal (STF) com Itamar Paim (PL) para definir quem ficaria com a cadeira do cassado Deltan Dallagnol (Podemos), Luiz Carlos Hauly (Podemos) tomou posse aos 72 anos para seu oitavo mandato como deputado federal. O ato ocorreu na sessão da tarde desta terça-feira (13) da Câmara dos Deputados.





O veterano político tornou-se o quinto integrante da “bancada” de parlamentares da Casa com residência e base de atuação em Londrina. Os demais são Diego Garcia (Republicanos), Filipe Barros (PL), Luísa Canziani (PSD) e Marco Brasil (PP). A cidade não possuía esse número de representantes no órgão legislativo há mais de 30 anos, desde meados da década de 1980.

Publicidade

Publicidade





“Londrina sempre precisa de bastante representação, porque é um polo do Norte do Paraná”, comentou Hauly em entrevista à FOLHA. Ele disse que, de imediato, buscará agenda com o prefeito Marcelo Belinati (PP) e os outros quatro parlamentares locais para definir “pautas estruturantes” para o município.





Definindo-se como um “soldado das causas do país”, Hauly ainda declarou na tribuna que, embora o Podemos esteja na oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atuará em seu mandato a favor de temas também encampados pelo Palácio do Planalto, principalmente a reforma tributária. Utilizando-se da pauta econômica, ele pregou união entre as diferentes correntes político-ideológicas do Congresso.





CONTINUE LENDO: