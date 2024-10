Com pouca renovação, coligações de prefeitos reeleitos dominam câmaras da região de Londrina

Pouca representatividade feminina, renovação de, no máximo, 50% das cadeiras e partidos que fazem parte das coligações dos prefeitos reeleitos. Essa é a configuração das câmaras municipais eleitas neste domingo (6) pela população nas três cidades da região metropolitana mais próximas de Londrina: Cambé, Rolândia e Ibiporã.





Os eleitores cambeenses trocaram cinco vereadores. As novidades a partir do ano que vem são André do Carmo (PL), com 2.915 votos; Viviani Valarini (PSD), 1.672; Ellen Afonso (União), 1.338; Pi da Terraplanagem (MDB), 1.275; e Patricia da Farmácia (PL), 1.129. Após passar quatro anos sem nenhuma mulher, a Casa terá três entre 2025 e 2028.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Conseguiram mais uma mandato Lucas Mil Grau (PSD), o recordista de votos com 3.281; Ademilson (MDB), 3.080; Dr. Fernando Lima (União), 1.430; Odair Paviani (PL), 1.226; e Gallego (União), 1.214. Todos estavam na coligação do prefeito Conrado Scheller (PSD), ou seja, levando em conta as legendas, o chefe do Executivo municipal não terá oposição.





Lucas Gabriel Rodrigues dos Santos, de 32 anos, que mantém uma conta no Instagram de notícias e demandas enviadas pelos internautas chamada "Cambé Mil Grau", se disse emocionado com a quantidade de votos recebidos. "Nem nos melhores sonhos esperava por isso. Tenho só que agradecer em quem confia e apoia meu trabalho. Atendo muitas pessoas via WhatsApp todos os dias e fiz isso nos quatro anos, buscando resolver o problema delas e usando as redes sociais para divulgar", avaliou.

Publicidade





Reafirmando a parceria com Scheller, que segundo ele, "deu para resolver bastante problema das pessoas e ajudar muita gente", o vereador já adiantou que não pretende disputar a presidência da Câmara.