Com PSB e PRTB, MDB anuncia novata como vice de Turini à Prefeitura de Londrina

O MDB confirmou na noite desta quinta-feira (1º) o nome do deputado estadual Tercílio Turini como candidato à Prefeitura de Londrina pela coligação com o PSB e PRTB. Mantida em segredo até o evento, a bióloga e engenheira ambiental Mariana Grotti será a candidata do partido a vice.





A confirmação de Turini ocorreu no auditório do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina) no dia do aniversário do parlamentar. No mesmo dia, o PP confirmou Maria Tereza Paschoal de Moraes como candidata à sucessão do prefeito Marcelo Belinati (PP).



Acompanharam presencialmente o evento o presidente estadual do MDB, Anibelli Neto, e o deputado federal Sergio Souza (MDB), além dos presidentes dos diretórios locais do PSB, a vereadora Sônia Gimenez, e do PRTB, Raimundo Maia, o Ceará.





Nascido em Jaú, Turini veio para Londrina aos três anos de idade e é um nome conhecido no meio político londrinense. Vereador por quatro mandatos, o médico formado pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) está no quarto mandato da Assembleia Legislativa.

Mariana Grotti, por outro lado, é novata no mundo político. Ela é doutora em engenharia ambiental e, atualmente, é professora dos ensinos Médio e Superior, além de empresária e proprietária de escola de circo. Segundo o partido, ela participou da elaboração do plano de governo de Turini e, devido à proximidade e ideias, foi vista como um bom nome para a chapa.





Em seu discurso, Mariana Grotti disse ao auditório que só aceitou o convite para compor a chapa porque a cabeça é o Turini. “Foi o único ‘cara’ que foi acessível quando levamos as necessidades da população. Nele, eu vejo verdade, vejo honestidade”, afirmou.





