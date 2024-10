Conheça 18 prefeitos do Paraná que se elegeram no domingo sem ter adversários

No Paraná, 18 candidatos a prefeito precisaram de apenas um voto para se eleger nas eleições de 2024, que ocorreram no domingo (6). Nos municípios com candidatura única, apenas uma pessoa concorria para o cargo de prefeito, garantindo a vitória sem adversários na disputa. Na prática, apenas o voto do candidato já garantia sua vitória.





A reportagem apurou que, dentre essas cidades, desde as eleições de 2012, apenas Guaporema (Noroeste) e Tupãssi (Oeste) elegeram candidatos a prefeito com candidatura única, ambas no pleito de de 2012.

VEJA AS 18 CIDADES QUE TIVERAM CANDIDATURAS ÚNICAS NO PARANÁ





ATALAIA (Norte)

Duda (PSD) - vice Zé Carlos (PSB) - 2.406 votos





BELA VISTA DA CAROBA (Oeste)

Gelson (PSD) – vice Mateus (PSD) - 1.780 votos





BELA VISTA DO PARAÍSO (Norte)

Jacaré (PL) – vice Jean Palu (PL) - 8.367 votos





CORUMBATAÍ DO SUL (Noroeste)

Xandão (PSD) – vice Neguinha do Sindicato (PP) - 2.238 votos





ENÉAS MARQUES (Oeste)

Lupatini (PL) – vice Maikon Parzianello (PSD) - 3.746 votos





ESPERANÇA NOVA (Noroeste)

Everton (PP) – vice Fernandinho - 1.556 votos





FLORAÍ (Noroeste)

Edna Contin (PSD) – vice Dudu (PP) - 2.709 votos





GUAPOREMA (Noroeste)

Eleições 2012: Marcão Barranco (PDT) - 1.449 votos

Eleições 2024: Beto Castiglioni (PSD) – vice Braulio (PP) - 1.279 votos





IPORÃ (Oeste)

Robertinho (PSDB) – vice Aristides (PSD) - 7.056 votos





LOANDA (Noroeste)

Zé Maria (PP) – vice Dr. Antonio Gil (PL) - 10.763 votos





LUNARDELLI (Centro)

Wanderlei (MDB) – vice Zeila Moribe (MDB) -2.628 votos





MARQUINHO (Centro)

Juninho (MDB) – vice Tonhão da Barra (PSD) - 2.868 votos





MIRADOR (Noroeste)

Fabiano Travain (PSD) – vice Ivan (PP) - 1.616 votos





PATO BRAGADO (Oeste)

John (PP) – vice Simoni (MDB) - 2.877 votos





QUATIGUÁ (Norte Pioneiro)

Izilda da Saúde (PL) – vice Chrystian Coser (MDB) - 3.448 votos





SÃO JERÔNIMO DA SERRA (Norte)

Venicius Rosa (Republicanos) – vice Anderson Proença (Republicanos) - 6.034 votos





TUPÃSSI (Oeste)

Eleições 2012: Cal (DEM) - 4.472 votos

Eleições 2024: Cal (PL) – vice Sérgio (MDB) - 3.635 votos





VERÊ (Sudoeste)

Paulo (PRD) – vice Brizola (PRD) - 4.223 votos