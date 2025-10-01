Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
contingenciamento do orçamento

Conselho de Assistência Social quer reunião com Tiago para evitar cortes na pasta

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
01 out 2025 às 19:10

Compartilhar notícia

Foto: Douglas Kuspiosz
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) realizou uma reunião extraordinária nesta quarta-feira (1°) para discutir o contingenciamento do orçamento da pasta de Assistência Social em 2025 e a previsão de uma redução de quase R$ 17 milhões para o próximo ano. Um grupo com membros da sociedade civil e do governo quer se reunir com o prefeito Tiago Amaral (PSD) para reverter o cenário, que preocupa o setor.


A retenção da verba da Assistência Social é uma realidade desde o começo deste ano, com o anúncio da possibilidade de um congelamento de R$ 22,5 milhões, segundo os dados apresentados pelos técnicos da pasta durante a reunião do CMAS. O contingenciamento também ocorreu em outras pastas, em decorrência de um rombo de R$ 300 milhões identificado pela administração, o que resultou na retenção de até 30% da verba de custeio prevista.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram

WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.

Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Mês a mês, esse valor foi sendo liberado pela administração a partir de solicitações do setor técnico da secretaria, que detalhava os atendimentos realizados e os serviços mantidos em parceria com a Prefeitura. Esse processo, no entanto, gerou atrasos em alguns pagamentos.


Em nota enviada à FOLHA, a pasta de Planejamento e Orçamento afirma que, a princípio, foram bloqueados R$ 16 milhões, mas R$ 8 milhões já foram liberados "à medida que foram sendo realizados ajustes e a pasta apresentava demandas específicas". "Ou seja, na prática o contingenciamento foi de R$ 8 milhões, valor que ainda pode ser reduzido até o fim do ano."

Publicidade


Técnicos da Assistência Social ressaltaram, durante o encontro, a necessidade de liberar o valor contingenciado para garantir os serviços em 2025, além de suplementar o orçamento de 2026. Também apresentaram solicitações para que a proposta fosse reconsiderada. Por enquanto, não há sinalização por parte da Prefeitura de que haverá manutenção dos valores da pasta para o ano que vem, como ocorreu com a FEL (Fundação de Esportes de Londrina) e com a Secretaria Municipal de Cultura, cujos cortes devem ser corrigidos em um substitutivo.


'Retroceder 10 anos'

Publicidade


Em entrevista à FOLHA, a presidente do CMAS, Josiani Severino dos Santos Nogueira, avaliou que o corte orçamentário pode fazer Londrina retroceder dez anos no atendimento social. “Retroceder porque aumenta a quantidade de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, aumenta o número de pessoas pedindo esmola na rua, aumenta as crianças com os pais pegando [material] reciclável. É isso que realmente acontece se retroceder dez anos”, disse Nogueira.


O CMAS vai montar uma comissão com membros da sociedade civil e do governo para fazer visitas à CML e mostrar a realidade da pasta aos vereadores, que serão responsáveis por votar e aprovar a LOA nos próximos meses. Para o prefeito, o grupo pretende evidenciar os números de atendimentos da pasta.

Publicidade

“Por mais que seja um trabalho de formiguinha e que esteja longe dos olhos do prefeito, é a Assistência Social que mantém a criança na escola, a mãe no trabalho e o adolescente longe de problemas”, reforçou. “Os dados mostram que, conforme a Assistência foi crescendo, a vulnerabilidade foi diminuindo. E a sua redução vai aumentar a vulnerabilidade.”


De acordo com a presidente, o corte de quase R$ 17 milhões vai impactar o pagamento de benefícios assistenciais, programas, serviços e parcerias com instituições. Ela cita o “efeito cascata” que isso poderia causar, com a redução de serviços prestados pelas entidades e a demissão de trabalhadores. "Se reduzir, vai ter que dispensar pessoas e reduzir metas. Mas e o trabalhador?"

Publicidade


Questão de prioridade

Publicidade


A gerente de projetos da Epesmel (Escola Profissional e Social do Menor de Londrina), Márcia Paiva, ressaltou a necessidade de liberar a verba deste ano e aumentar a fatia da secretaria para 2026. A simples manutenção dos recursos já implica aumento de custo para as entidades que atuam em parceria com o município. Pode haver um impacto no atendimento aos usuários em Londrina. “O salário sobe anualmente, e nesse segmento no começo do ano. Então, nós estaríamos assumindo um valor maior ainda para executar um serviço público e uma política pública que é responsabilidade do Estado”, frisou Paiva.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade


O argumento dela é semelhante ao da presidente do CMAS, ao pontuar que a redução orçamentária pode implicar em aumento da vulnerabilidade. 

“Podemos ter crianças e adolescentes nas ruas, adultos praticando mendicância”, afirmou, acrescentando que, por mais que a administração alegue dificuldades financeiras, a Assistência Social deve ser vista como prioridade. “A redução do orçamento é muito grave. É preciso pensar de forma organizada qual é a prioridade do município para garantir minimamente a quantidade e a qualidade do serviço que vem sendo executado hoje.”


O que diz a Prefeitura


Questionada pela FOLHA sobre o corte orçamentário para 2026, a pasta de Planejamento e Orçamento afirma que irá protocolar nesta sexta-feira (2) o substitutivo à LOA de 2026, e que a redução prevista para o próximo ano "foi motivada pela realocação de alguns serviços e contratos que estavam na Assistência e foram redistribuídos, por exemplo, para a Saúde, que teve aumento de 10% no seu orçamento para 2026 e absorveu algumas demandas da SMAS, e para a pasta do Idoso, entre outras secretarias."


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto do autor

Por Douglas Kuspiosz - Grupo Folha.

Repórter com foco em Política e Cidades. Acompanha decisões do poder público e seus efeitos na vida da população.

Política Londrina Cortes no orçamento Assistência Social Tiago Amaral Prefeitura de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas