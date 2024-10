Contra abstenções: promotor eleitoral reforça importância do voto no segundo turno

Em Curitiba, Londrina e Ponta Grossa, municípios nos quais haverá segundo turno das Eleições de 2024, os índices de abstenções no primeiro turno foram altos, atingindo 27,74%, 27,27% e 23,98%, respectivamente - nos primeiros dois casos, mais de um a cada quatro eleitor não cumpriu com seu dever de escolher seus representantes.





Entretanto, os eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo. A lembrança é do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná, que lançou campanha para incentivar os eleitores a comparecerem às urnas nesses três municípios no dia 27 de outubro. A iniciativa é apoiada pela Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais do Ministério Público do Paraná.

O promotor de justiça Régis Rogério Vicente Sartori, que responde pela Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais, destaca que o MP acredita na importância do voto como instrumento de participação do cidadão junto aos governos. "Por isso, o Ministério Público reforça a campanha do Tribunal Regional Eleitoral para incentivar os eleitores a votarem, a fim de escolher as melhores propostas para os municípios", diz.





O promotor também ressalta que os políticos eleitos irão elaborar e executar as leis que interferem direta e indiretamente na vida de todos, evidenciando ainda mais a importância do dever do eleitor. "O sistema de Justiça Eleitoral, incluído o Ministério Público, está trabalhando no sentido de que as eleições ocorram de forma pacífica. Por isso, vote com consciência", reforça.







Nos 701 locais de votação dos três municípios, são esperados 2.082.915 eleitores, que terão a oportunidade de escolher seus representantes no Executivo Municipal. De acordo com o calendário oficial do pleito, a propaganda eleitoral em rádio e televisão tem início no dia 11 deste mês e segue até o dia 25.