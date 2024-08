Convenções partidárias vão definir últimos candidatos neste final de semana em Londrina

Este final de semana trará as últimas definições dos nomes que disputarão a Prefeitura de Londrina nas eleições municipais. Até o momento, quatro candidaturas foram oficializadas: Isabel Diniz (PT), Maria Tereza (PP), Tercílio Turini (MDB) e Tiago Amaral (PSD), em convenções realizadas nos últimos dias.







A primeira convenção deste sábado (3) será a do PDT, a partir das 8h30, no Hotel Sumatra. O ex-prefeito Homero Barbosa Neto deverá ter sua candidatura confirmada, assim como o vice que irá compor a chapa do pedetista. O PSOL, que deve indicar o vice de Barbosa, fará sua convenção junto com o PDT.

Na sequência, às 10h, será a vez da Federação PSDB/Cidadania definir seu rumo para o pleito de outubro. O coronel Nelson Villa é o pré-candidato e deverá se filiar ao PSDB durante o evento, que ocorre na avenida Vasco da Gama, 313, no bairro Aeroporto.





A previsão é que a última candidatura ao Executivo seja definida no domingo (4), a partir das 9h, no Hotel Crystal. Será a vez do Republicanos, que tem o deputado federal Diego Garcia como pré-candidato, decidir seus passos para a disputa.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: