Coronel Villa está otimista e aposta no segundo turno em Londrina

Pouco depois das 9h, o candidato a prefeito de Londrina, Coronel Villa (PSDB), chegou para votar no Colégio Professor Joaquim Pereira Mendes, no Jardim Louvre, zona sul. No entanto, ao consultar as informações com a equipe a serviço da Justiça Eleitoral, foi confirmado que sua seção fica na Universidade Unopar Pitágoras Anhanguera, também na zona sul, local onde votou nas últimas eleições.





Antes de se dirigir à universidade, durante coletiva de imprensa, Villa destacou o momento como uma "festa da democracia" e garantiu estar empolgado com os resultados e a vontade do eleitor.

O policial militar, da Federação PSDB/Cidadania, avaliou sua campanha eleitoral como muito produtiva e com a exposição de ideais, ressaltando que atendeu todos os compromissos agendados. "Fomos muito bem recebidos por quem abordamos e percebemos que não há nenhum índice de rejeição em relação a nós, muito pelo contrário, a aprovação da população é muito grande", garante.





Por conta de todo o carinho e aprovação por parte das pessoas, Villa afirma que está empolgado e otimista com os resultados da apuração. Isso, segundo ele, reflete nas expectativas de participar de um possível segundo turno, já que em algumas pesquisas nais de 50% das pessoas não manifestaram seus votos. "Esse quantitativo, associado a grande credibilidade que temos com a comunidade, são fatores essenciais para que consigamos atingir os objetivos", afirma.





Sobre a corrida eleitoral, ele garantiu que o processo foi bem tranquilo e que os debates não renderam "baixarias". "Foram discussões em que as pessoas trouxeram ideias e houve um respeito recíproco entre os candidatos e isso facilita bastante a liberdade e o critério para escolher quem é o melhor", ressalta.





Mesmo com uma campanha que definiu como tímida, com pouco tempo de televisão, Villa ressaltou a força que vem sendo mostrada junto ao eleitorado. "Estou com a consciência de missão cumprida, aguardando apenas os resultados da apuração e muito otimista", afirma.