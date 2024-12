Cotada para a Saúde, superintendente do HU entra na equipe de transição em Londrina

A equipe de transição do prefeito eleito Tiago Amaral (PSD) realizou, nesta segunda-feira (2), uma longa reunião com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, e membros da pasta. A novidade foi a presença da superintendente do HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Vivian Feijó, que coordenará a área da saúde durante a transição - ela elaborou o ofício com mais de cem itens que pautou a reunião.





Feijó é cotada para assumir a Secretaria de Saúde no ano que vem e seu nome vem sendo citado nos bastidores. A sua presença em 2025, no entanto, ainda não foi oficializada.

Em coletiva nesta segunda, Amaral disse que a superintendente “é um grande nome” e “peça fundamental da saúde de Londrina”. Perguntado se ela já foi convidada para assumir a pasta, o prefeito eleito se limitou a dizer que nos próximos dias poderá “responder a essa pergunta com mais precisão”.





CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS





Fazendo um balanço do encontro, Feijó disse que a reunião foi positiva.





“É uma aproximação extremamente importante e relevante para que a gente possa fazer um diagnóstico situacional e uma análise documental de forma pormenorizada e setorial. Isso vai oportunizar um planejamento por parte da nova administração, de forma a não comprometer a continuidade dos serviços prestados”, afirmou.