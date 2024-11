CPI das Bets convoca Deolane, Wesley Safadão e Jojo Todynho

A CPI das Bets, instaurada na semana passada no Senado, realizou sua primeira reunião deliberativa nesta terça-feira (19) para análise de requerimentos.





Foram aprovados, em votação simbólica, 167 de 168 requerimentos previamente apresentados para apreciação do colegiado.





Entre os convocados estão presidentes e CEOs de diversas casas de aposta e outras empresas diretamente relacionadas ao mercado de bets, além de artistas e influenciadores como Deolane Bezerra, Wesley Safadão, Viih Tube, Gkay, Jojo Todynho e Tirulipa.





Filho do deputado federal Tiririca (PL-SP), Tirulipa gravou vídeo divulgando uma casa de aposta junto de menores de idade, conforme vídeo exibido durante a CPI pela relatora.





O único requerimento não aprovado foi retirado de pauta pela autora e relatora da CPI, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), foi um convite para que o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, fosse ouvido.





Dois itens apresentados durante a reunião por Soraya foram aprovados. São convites para que o diretor de regulação do Banco Central, Otavio Damaso, e o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal Erick Salum sejam ouvidos no início dos trabalhos, ajudando a abastecer a CPI de informações.





Antes da votação simbólica, Thronicke também apresentou um aditamento para que todos os pedidos de convocação, que têm o comparecimento obrigatório, fossem transformados em convite na condição de testemunha. Além disso, os ofícios dirão, por consenso entre os senadores, que os convidados ou convocados terão ao direito ao silêncio em perguntas que possam incriminá-los.





"Isso daqui nós já asseguramos aquilo que sempre se pede nas impetrações de habeas corpus. As perguntas objetivas devem ser respondidas e, naquelas que possam incriminar o depoente, ele não precisa falar", explicou Thronicke.





Em outra CPI que corre no Senado, a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, que tem se dedicado à manipulação de resultados, diversas pessoas convocadas a depor têm se valido de habeas corpus no STF para não comparecerem, entre elas Deolane, agora alvo da CPI das Bets.





A comissão também aprovou a ida da mãe da influencer, Solange Bezerra, e da advogada Adélia Soares.





