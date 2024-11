Cumprimento entre Lula e Milei viraliza nas redes sociais

Depois de dificultar as negociações diplomáticas na cúpula do G20, a Argentina do ultraliberal Javier Milei recuou no mesmo dia de posições que ameaçavam entravar os trabalhos do bloco no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (18).

Primeiro, Buenos Aires mudou de ideia a respeito de sua oposição a trechos do documento final da cúpula que tratavam de igualdade de gênero e taxação dos super-ricos. O texto acordado pelos países do G20 apoia "o comprometimento total com igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas". No parágrafo sobre taxação, a declaração se compromete a se engajar de forma produtiva para garantir que indivíduos com patrimônio ultra elevado sejam tributados de forma efetiva.

Depois, a delegação argentina também cedeu e aceitou fazer parte da Aliança Global Contra a Fome a Pobreza proposta pelo presidente Lula. O país teria sido o único a ficar de fora da iniciativa.





Para justificar as divergências, a Presidência argentina disse em nota que, "sem bloquear a declaração dos demais líderes", discordava "da noção de uma maior intervenção estatal é uma forma de lutar contra a fome".





"Cada vez que se tentou combater a fome e a pobreza com medidas que aumentam a presença do Estado na economia o resultado foi o êxodo tanto da população como do capital, além de milhões de mortes de vidas humanas", disse o texto, na linguagem típica da atual administração argentina.





A Argentina tem 13% de sua população em situação de insegurança alimentar severa (leia-se, fome), segundo dados de 2022 da ONU. Com a queda do consumo, analistas projetam que esse dado crescerá em 2024. Já a pobreza, mostram dados do instituto de estatística local, atinge 52% da população argentina.