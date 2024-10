Curitiba: Pimentel diz que está confiante e que 'pauta ideológica não coloca comida na mesa'

O candidato do PSD à prefeitura de Curitiba, Eduardo Pimentel, afirmou neste domingo (27) à imprensa que está "feliz e confiante" e aproveitou para alfinetar a rival nas urnas, a jornalista Cristina Graeml (PMB).





"Minha candidatura foi contra a divisão, contra a agressividade, contra o ódio", disse ele, que votou por volta das 10h30 em um colégio no bairro Vista Alegre, ao lado do prefeito Rafael Greca (PSD), e também da esposa, Paula, e dos três filhos.

Pimentel também disse que chega ao final da campanha "tranquilo e sereno", mas que lamenta "a forma que a campanha tornou nos últimos dias, com muitos ataques". "A política não é vale-tudo. Tem que ter respeito, tem que ter responsabilidade", afirmou ele.





"O debate nacional é daqui dois anos. O que importa na eleição agora é a discussão sobre a cidade. A pauta ideológica não coloca comida na mesa, não coloca criança na creche", disse ele, que também conta com apoio do governador Ratinho Junior (PSD).

Cristina segue a cartilha bolsonarista e tem a simpatia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), embora o PL esteja formalmente na chapa de Pimentel, com Paulo Martins (PL) como candidato a vice-prefeito.





"Segundo turno é bom porque ele mostra realmente o que cada um é, o que cada um pensa, o que vai fazer e como vai fazer, independentemente do apoio que cada um tenha", disse ele, ao pedir que as pessoas não deixem de votar e também não anulem o voto. A fala é um aceno ao eleitorado da esquerda, que ficou sem representantes no segundo turno da disputa.





De acordo com o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), cinco urnas precisaram ser substituídas em Curitiba até as 12h.





No Paraná, três cidades realizam segundo turno. Além da capital, as cidades de Londrina e Ponta Grossa.